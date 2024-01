Fissato subito il vertice in Prefettura: "I controlli notturni vanno avanti"

Individuato ed espulso dall’Italia l’autore della raffica di spaccate dei giorni scorsi. Ma lo lo stato d’allerta delle forze dell’ordine prosegue. Tanto che è stato convocato per mercoledì prossimo, 24 gennaio, in prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno proprio il tema spaccate. L’obiettivo è di verificare se l’emergenza è stata superata o se in azione ci sono altri malviventi. Non a caso i pattugliamenti notturni andranno avanti: solo la municipale, ad esempio, assicurerà la presenza di otto agenti in borghese.

Sull’operazione delle forze dell’ordine arrivano i complimenti del sindaco Biffoni. "L’auspicio è che ora le pratiche per l’espulsione e il rimpatrio in Marocco abbiano un esito veloce – dice -. Quello che sarebbe dovuto succedere anche in passato, visto che l’uomo aveva precedenti dello stesso genere. Non so più come dirlo, nonostante sappia che alcuni dentro il mio partito siano perplessi: è necessario che le espulsioni in seguito a reati reiterati e così gravi ai danni di cittadini ed esercenti siano più veloci e più efficaci. Porte aperte e tutto il sostegno possibile a chi sceglie di vivere il proprio futuro qui, non a chi danneggia gli altri e commette reati". Sul tema intervengono anche Lega e la consigliera di Fratelli d’Italia, Patrizia Ovattoni. "Il sindaco dovrebbe ringraziare anche noi della Lega, visto che l’unico modo per allontanare da Prato il presunto ladro è stato quello di condurlo in un centro per clandestini in Sardegna - dice Daniele Spada -. Ferme le difficoltà di governare senza un partito compatto alle spalle e in una regione che snobba Prato da lustri, un po’ d’onestà intellettuale farebbe più comodo alla città degli spettacolini social in salsa covid, dei rendering in salsa verde e delle dichiarazioni in salsa paranoide".

"Quanto accaduto nelle ultime settimane – aggiunge Ovattoni -, conferma una volta di più quello che come consiglieri d’opposizione abbiamo sempre detto: il problema della sicurezza è reale e non solo percepito". Infine l’intervento di Matteo Mazzanti, presidente di Fratelli d’Italia. "Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, un delinquente in meno in giro è sempre una bella notizia – conclude -. Spero sia contento anche qualche esponente politico cittadino che aveva fatto allusioni sui legami temporali delle spaccate con il periodo elettorale".

Sdb