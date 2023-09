Fino al 24 è vietato bruciare ramaglie

Rischio incendi: la Regione Toscana ha prorogato fino al 24 settembre compreso il divieto di abbruciamenti di vegetali agricoli e forestali. La scarsità di pioggia e la presenza del forte vento hanno reso di nuovo alto il rischio di incendi boschivi. Sono esclusi dal divieto la cottura di cibi in bracieri e barbecue in abitazioni o nelle aree attrezzate. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Le segnalazioni di focolai vanno fatte al numero verde 800.425.425 o al 112.