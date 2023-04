Fink in concerto dal vivo Da Amy Winehouse alle melodie per Suits

Stasera alle 21 a Il Garibaldi concerto di Fink, nome d’arte di Fin Greenall. Il musicista inglese Inizia la sua carriera artistica come dj e producer, prima di dedicarsi completamente alla musica indie folk. Nei primi anni Duemila si esibisce in locali storici come il Blue Note di Londra e i suoi brani sono in rotazione radiofonica in tutto il Regno Unito. Negli anni a venire collabora con artisti come John Legend ed Amy Winehouse, per la quale scrive il brano Half Time, ma anche con l’orchestra sinfonica di Amsterdam: nel live album orchestrale Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra c’è anche il singolo Yesterday was hard on all of us utilizzato nella colonna sonora del film Selma, vincitore di un premio Oscar.

Alcuni suoi brani sono stati utilizzati anche nella nota serie televisiva Suits. Musica e non solo mercoledì 19 con Renzo Anzovino e il cinema muto. Il compositore suonerà il pianoforte dal vivo mentre sul grande schermo scorreranno le immagini del film di Georg Wilhelm Pabst, "Diario di una donna perduta": tratto dall’omonimo romanzo di Margarethe Bohme del 1929. Biglietti sul sito del Garibaldi.