Finiti i lavori per restaurare le fontane

Domani alle 16 il Comune

e Publiacqua (nella foto il presidente Nicola Perini) effettueranno un sopralluogo congiunto alle fontane

del centro storico che sono state restaurate attraverso l’art bonus. L’occasione nasce dalla conclusione degli interventi previsti. In particolare, dopo la fine di quello che ha riguardato la fontana del Pescatorello in piazza del Duomo ad agosto, da pochi giorni sono stati smontati i cantieri relativi alle fontane dei "Delfini" in piazza San Francesco e del Maghero in piazza Mercatale. Domani sarà presentato anche il prossimo intervento, sempre attraverso l’art bonus, che Publiacqua sosterrà in città.