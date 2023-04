Finisce in un dirupo: salvato da Pegaso

E’ finito in un dirupo mentre stava facendo un’escursione, così è stato necessario chiamare Pegaso. Protagonista della brutta avventura è un sessantenne chesi trovava a Pian dei Massi di Javello. E’ scivolato finendo in un dirupo profondo diversi metri. A dare l’allarme, per fortuna, è stato un altro escursionista. A quel punto il 118 ha attivato la squadra dei soccorsi, ovvero un’ambulanza della Misericordia di Vaiano, una squadra dei vigili del fuoco e il Soccorso alpino. E’ stato chiamato anche l’elicottero Pegaso che ha recuperato il ferito con il vericello e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. L’ambulanza invece è rientrata insieme alla squadra del Soccorso alpino. L’uomo era cosciente, ma aveva forti dolori alla schiena, così i sanitari hanno deciso per il ricovero direttamente a Careggi.