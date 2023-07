Finisce fuori strada, sull’auto hashish e cocaina: arrestato

Prato, 27 luglio 2023 – Galeotto fu l’incidente: è stato così che un 25enne incensurato, di Montemurlo, è finito in manette, arrestato dai carabinieri di Iolo.

Mercoledì sera il 25enne è finito fuori strada a uno svincolo della Declassata, dopo aver perso il controllo della propria auto. Nessuna conseguenza fisica di rilievo, ma la sua agitazione all’arrivo delle pattuglie dei militari e della polizia municipale ha fatto intuire che ci fosse qualcosa di sospetto. E in effetti sulla sua auto sono stati trovati due panetti di hashish (circa 200 grammi), due dosi di cocaina e una bilancina elettronica.

E’ scattata così la perquisizione a casa dove sono stati trovati altri 90 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ma non è finito in carcere: prima è stato messo ai domiciliari, poi, dopo l’udienza di convalida di questa mattina, è stato stabilito per lui l’obbligo di dimora nel comune di Montemurlo, con permanenza in casa negli orari notturni.

Sull’auto dell’arrestato viaggiava anche una 25enne fiorentina sulla quale non erano stati raccolti indizi di correità seppur trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, considerato per uso personale, che gli è costata la segnalazione alla Prefettura fiorentina.