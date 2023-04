Fine settimana fresco ma col sole

Aprile mite e bello. O almeno così dovrebbe essere. La settimana pasquale non è iniziata infatti nel migliore dei modi. Il sole c’è, ma il ciclone che ha attraversato l’Italia in questi giorni ha portato con sè anche un discreto abbassamento delle temperature, oltre a qualche pioggia sparsa. Mentre alcune regioni italiane però nel weekend di Pasqua, e soprattutto a Pasquetta, avranno a che fare con il brutto tempo, lo stesso non si può dire per la Toscana. I dati raccolti da LaMMA, che si occupa delle previsioni meteo a livello regionale, riportano infatti come al di là di qualche possibile precipitazione nel pomeriggio di venerdì, che potrebbe estendersi fino al mattino seguente, da sabato il tempo dovrebbe ritornare stabile. In generale, le giornate saranno soleggiate, con al massimo qualche nuvola sparsa, anche se il tempo ancora non riprenderà l’onda del tipico clima mite primaverile.

Le temperature, infatti, avranno un rialzo dopo sabato, ma siamo lontani dall’indossare magliette estive. Pasqua e Pasquetta saranno quindi fresche, ma almeno non dovrebbero essere piovose. Così si potranno fare tutte quelle attività all’aria aperta a cui invece tante volte abbiamo dovuto rinunciare proprio per il brutto tempo tipico del periodo pasquale.