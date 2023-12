Filpucci, addio alle stagioni. Subito la nuova collezione: "Non andremo a Pitti filati"

La nuova collezione un mese prima. Filpucci cambia il concetto di stagionalità nella moda e anticipa a dicembre la presentazione dei nuovi prodotti, invece che mantenerla a fine gennaio come avveniva finora. La presentazione ufficiale, infatti, è in corso a Parigi in una tre giorni che si è aperta ieri e andrà avanti fino a domani. Lo showroom parigino accoglierà dunque in questi giorni i clienti più affezionati del mercato del lusso francese.

La conseguenza di questa scelta è che Filpucci non sarà quindi presente all’edizione di gennaio di Pitti Filati, perché la collezione sarà appunto svelata e resa disponibile con settimane di anticipo rispetto alle date della fiera, in programma dal 24 al 26 gennaio.

"Abbiamo clienti in tutto il mondo e la scansione delle stagioni nella moda non ha più molto senso secondo noi – commenta Federico Gualtieri, presidente di Filpucci (foto) – La scelta di presentare la collezione a dicembre va anche nella direzione di razionalizzare il nostro lavoro, con una serie di articoli che sono interessanti per ogni stagione e un nucleo di nuove proposte innovative che nascono dal lavoro del nostro ufficio creativo. Senza seguire i trend della moda o la stagionalità, seguendo la nostra visione di sostenibilità e investendo nella durata del prodotto". Già nelle ultime collezioni Filpucci aveva dedicato un’attenzione crescente a una proposta creativa che va oltre la scansione tradizionale delle stagioni, pensando a capi che durano nel tempo: sovrapposizioni, finezze diverse da calibrare, maglie che possono essere utilizzate per cappotti, filati leggeri che stimolano la creazione di strati da adattare al clima. Una scelta che è stata imposta anche per via delle "sollecitazioni del mercato che ha bisogno di aziende più reattive e flessibili. Non esistono più le tempistiche tradizionali che fino ad oggi hanno stabilito i confini fra le stagioni", si spiega sempre dall’azienda con una nota.

Tra le novità c’è Foglia, la prima ciniglia 100% seta, lavorata a Prato. Non mancano filati fantasia realizzati utilizzando principalmente fibre naturali (lino, seta, cotone) e nuove viscose stretch tra cui i filati Zaffiro e Phoebe, entrambi dall’aspetto compatto. Il punto di forza di Zaffiro è l’aspetto lucido, quello di Phoebe invece è la finezza.