Film Festival Oggi la chiusura con il sorriso

Il Prato Film Festival chiude la sua undicesima edizione con una giornata dedicata alla commedia: sullo schermo dello spazio GaribaldiMilleventi oggi con inizio alle 19 è in programma la proiezione della commedia Astolfo, diretta da Gianni Di Gregorio, alla presenza di due dei protagonisti, Gigio Morra e Alberto Testone, in un incontro con il pubblico moderato dal giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani. Una chiusura in leggerezza per la manifestazione cinematografica ideata e diretta da Romeo Conte e dal condirettore Jacopo Bucciantini, con una commedia, leggera e sognante, e al tempo stesso profonda e delicata, diretta e interpretata da Gianni Di Gregorio con un cast che - oltre a Morra e Testone - vede tra i protagonisti Stefania Sandrelli, Agnese Nano e Simone Colombari. La storia è quella di Astolfo, un pensionato che viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare; in provincia incontrerà Stefania, una sua coetanea di cui si innamora, e si imbatte in tanti altri personaggi e situazioni che fanno da contorno ad una favola moderna, in cui l’happy ending è assicurato. La serata, moderata dal giornalista e critico cinematografico Federico Berti e dall’attrice Roberta Catarzi, prevede inoltre anche la premiazione dei vincitori e delle vincitrici della sezione Commedia del festival. Anche quest’anno il Prato Film Festival tributa un omaggio a Piero De Bernardi (nato a Prato) e Leo Benvenuti (fiorentino), storico tandem di sceneggiatori che ha scritto la storia del cinema italiano: oltre duecento i lungometraggi firmati dalla coppia, tra cui capolavori come Amici Miei, Il marchese del Grillo, Matrimonio all’italiana, Fantozzi, Viaggi di nozze, e tantissimi altri. A Piero De Bernardi è dedicato il premio per la miglior sceneggiatura.

Infine, in apertura, la quarta giornata del Prato Film Festival partirà invece con le proiezioni dei cortometraggi in gara nella selezione ufficiale, presso il Teatro D’Annunzio del Convitto Nazionale “Cicognini”: dalle 10 alle 12 saranno proiettati i cortometraggi in gara nella sezione Commedia. L’accesso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.