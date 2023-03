Film e diritti civili Nuova rassegna di "Pezzi unici"

di Federico Berti

Al via la seconda edizione di "Pezzi unici", rassegna di cinema che indaga il tema dei diritti civili in programmazione al Centro Pecci, in collaborazione con Arcigay PratoPistoia L’asterisco. Con un occhio attento ad argomenti vicini alla comunità LGBTQIA. Si comincia giovedì con "Fuoco fatuo", film portoghese ancora inedito, diretto da Joao Pedro Rodrigues, commedia musicale divertente e provocatoria. La settimana successiva (64) è la volta di "Stranizza d’amuri", film diretto da Beppe Fiorello alla sua prima prova dietro la macchina da presa. Un debutto eccellente, un film toccante che racconta quanto accaduto in Sicilia nel 1980 (anche se l’azione è stata posticipata nei giorni vittoriosi dell’estate 1982, quella dei mondiali di calcio). Due adolescenti si incontrano per caso, prima scatta l’amicizia, poi la passione e l’amore. Un amore impossibile, una "stranezza d’amore" inaccettabile in paese, inammissibile per le due famiglie. Gianni e Nino interpretati da due giovanissimi attori che, come si dice nel cinema, "forano" lo schermo. Sentiremo parlare a lungo di Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro. Un amore che si trasformerà in una tragedia, fino a quei due colpi di pistola che metteranno fine alle loro vite. Per anni si pensò ad un omicidio-suicidio. Il tempo ha invece dimostrato che si trattò invece di un duplice omicidio. Ci sono film belli e film necessari. "Stranizza d’amuri" che "ruba"il titolo ad un brano di Franco Battiato è entrambe le cose. Terzo film in programmazione al Pecci, "Nel mio nome", giovedì 13 aprile, storia di un gruppo di amici alla vigilia della transizione di genere. Il 20 aprile ecco "Benedetta", nuova regia dell’olandese Paul Verhoeven che trent’anni fa esplose con "Basic instinct". Verhoeven cerca di ripetere lo scandalo. E visto l’argomento trattato, bastava poco. Storia di Benedetta Carlini, suora in un convento di Pescia nel 1660, colpevole di essersi innamorata di una donna. Ma il risultato è davvero deludente. Ultimo film della rassegna giovedì 11 maggio, "Le favolose" diretto da Roberta Torre: storia di sette amiche trans che si ritrovano per commemorare un’altra amica trans appena defunta ma sepolta in abiti maschili per volontà della famiglia. Tutte le proiezioni alle ore 21.15.