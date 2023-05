Filippo Mazzei Letto da viaggio al Comune

Il letto da viaggio di Filippo Mazzei è stato donato al Comune di Poggio a Caiano. Marcella Passeri, vedova del discendente diretto di Mazzei, Mario Giani, ha deciso di donarlo (foto) per rispettare la volontà del marito, scomparso da qualche anno.

"Era un desiderio di Mario – ha detto Passeri – donare alla città natia di Filippo Mazzei il suo letto da viaggio perché rimanesse di proprietà del Comune e fosse fruibile al pubblico". Mario Giani l’aveva già "prestato" in passato al Comune e precisamente nel luglio del 1996 per una mostra di cimeli e scritti di Filippo Mazzei, organizzata proprio in Comune, come testimonia lo stesso Giani in un breve scritto comparso nel catalogo della mostra: "Filippo Mazzei era il bisnonno di mio nonno e fin da giovanissimo mi sono interessato e appassionato alla sua storia, a tutto ciò che gli apparteneva. Alcuni oggetti che provengono dalla casa che Mazzei ebbe a Pisa in via Cariola, passati di generazione in generazione ed oggi in mio possesso, sono presenti alla mostra che il Comune di Poggio a Caiano ha organizzato". Si tratta di un oggetto di alto valore storico e culturale per Poggio e verrà simbolicamente collocato nel salone consiliare. Il letto da viaggio è una sorta di cassettone di legno che poi viene montato e può essere trasportato come una cassa. Mazzei infatti, secondo le ricerche, utilizzava questo letto nei suoi viaggi per mare attraverso l’Atlantico e può darsi anche che il letto gli sia servito nelle sue prime sistemazioni provvisorie, appena arrivato in Virginia. "Ringraziamo la famiglia Giani per questa importante e generosa donazione – commentano dal Comune – che corona anni di impegno e studio per divulgare la figura del concittadino Filippo Mazzei".