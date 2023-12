Filiera del falso al Macrolotto. Da tessuti anonimi a grandi griffe. Stop al giro d’affari milionario

Scacco alla filiera del falso. Tessuti anonimi trasformati in capi griffati: succede al Macrolotto 1 dove la Guardia di Finanza ha messo fine ad un giro d’affari milionario. In azione i militari del Comando provinciale di Prato che hanno effettuato un’approfondita analisi dei dati emersi a seguito dei numerosi sequestri e, dopo lunghi servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad individuare al Macrolotto uno, un laboratorio specializzato nella produzione di abbigliamento fasullo che nulla hanno a che vedere con il Made in Italy.

Le indagini delle Fiamme gialle hanno permesso di sequestrare oltre 6000 capi d’abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti, oltre a circa 1000 metri lineari di stoffa in corso di lavorazione e pronti ad essere confezionati. All’interno del laboratorio sono stati rinvenuti e sequestrati anche 20 cliché e 15 punzoni, strumenti necessari alla stampa dei marchi contraffatti. Nell’ambiente criminale della contraffazione, il valore economico dei cliché e dei punzoni riveste un ruolo molto importante perché è proprio grazie al loro utilizzo che un tessuto anonimo viene trasformato in note griffe della moda. Basta immaginare che con un utilizzo quotidiano regolare i cliché sequestrati sarebbero stati in grado di trasformare in un solo giorno oltre 85.000 capi di abbigliamento in capi contraffatti, per un valore commerciale di circa un milione di euro al giorno.

Gli accertamenti tecnici effettuati con l’ausilio di consulenti specializzati hanno evidenziato l’elevatissima fattura e precisione nella riproduzione di quanto sequestrato ed hanno permesso di confermare le ipotesi investigative a seguito delle quali sono stati segnalati all’autorità giudiziaria il titolare della ditta all’interno della quale sono stati rinvenuti i capi contraffatti oltre al responsabile del laboratorio utilizzato come stamperia accusati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi.

L’attività di prevenzione e repressione che quotidianamente le Fiamme Gialle mettono in campo per risalire e disarticolare le cosiddette filiere del falso a Prato e nella provincia insieme ai risultati conseguiti "non possono che rappresentare un monito per chi opera in spregio delle regole, ma è anche e soprattutto uno stimolo per tutti coloro che operano nella legalità e che vedono così tutelati i propri legittimi interessi", si legge nella nota inviata dalla Guardia di Finanza.

"La repressione del fenomeno della contraffazione rappresenta una delle priorità – aggiunge la nota delle Fiamme Gialle – particolarmente contro i danni causati dal fenomeno che colpisce, oltre ai diritti dei titolari, anche il corretto funzionamento del mercato. Nel breve termine, infatti, si riducono le vendite, diminuiscono i profitti e si contraggono i livelli di occupazione; nel lungo periodo, il rischio per le imprese si concretizza nella perdita di potere del marchio, provocata dalla concorrenza sleale".