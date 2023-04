Filiera corta, libri e un po’ di vintage

Questo fine settimana, oltre al consueto appuntamento con Terra di Prato, le bancarelle di filiera corta oggi dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo, domani è in programma un’edizione speciale di "Mercatale viva", piccola mostra mercato dedicata al collezionismo, oggettistica di antiquariato, vintage e riuso, dalle 9 alle 18.30 nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale. Inoltre, sempre domani e sempre in centro, in occasione della giornata mondiale del Libro, torna in piazza Lippi la Fiera del libro e dell’arte, dalle 9 alle 18.30 circa, con un programma articolato e a tema con la presenza dal vivo di alcuni autori.

In mattinata dalle 10 si potrà saperne di più ad esempio su "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali" di Lia Brunori, Claudio Cerretelli, Rita Iacopino; su "Prato, cento meraviglie" di Piero Ceccatelli; su "L’assassinio di Vittorio Ugo Fedeli" di Gianfranco Ravenni o su "Curzio Malaparte. Un maledetto pratese di ieri raccontato ai toscani di oggi" di Walter Bernardi. Tra i libri di cui si parlerà nel pomeriggio a partire dalle 16 anche il romanzo postumo di Raffaello Pecchioli, "Via delle Bocche del lupo".