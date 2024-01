Fili con effetti speciali: "Cambiano colore in base alla luce"

Le collezioni primavera estate 2025 passano dai colori pastello tenui e anche dai cosiddetti pastelli vitaminici. L’esplosione di colori, in particolare del verde declinato in molte sue gradazioni, ci accoglie nello stand di Pinori Filati alla Fortezza da Basso che nella collezione SS25 porta una capsule rivoluzionaria, frutto di ricerca mista ad alta tecnologia aprendo la strada alle possibilità dell’intelligenza artificiale. Così i filati prendono i nomi dagli "effetti speciali" che riescono a riprodurre: c’è "Mirror", "Surprise" e "Illusion", che riflettono, cambiano colori o diventano fluorescenti a seconda dell’impatto con i raggi Uv. Una moda che consente di indossare capi realizzati con filati ’magici’ capaci di scatenare sensazioni ludiche e di allegria. "Abbiamo realizzato anche un filato che risulta con titoli finissimi e soffice alla mano – spiega Raffaella Pinori – Lo abbiamo ottenuto utilizzando una colla alcolica senza effetti inquinanti che al lavaggio si scioglie".

Alla Bemiva, Laura Benesperi ripercorre l’ultimo anno di attività e guarda al futuro sostenendo che "se il 2023 è finito in maniera cauta, le prime tre settimane del nuovo anno sono partite in modo più dinamico". Se i risultati nel 2023 sono stati buoni, un po’ in controtendenza con un andamento del settore con il freno a mano tirato, adesso "gli sviluppi futuri sono condizionati anche dagli accadimenti macroeconomici e geopolitici", commenta Benesperi. Che però guarda al futuro con ottimismo e fiducia forte anche di un rinnovamento generazionale che ha portato in dote a Bemiva un team molto giovane. "Il nostro investimento è stato sul ricambio generazionale – prosegue Benesperi – Abbiamo trovato molti ragazzi e ragazze diplomati al Buzzi". La sostenibilità è da sempre nelle corde di Bemiva che in questi ultimi mesi ha appoggiato il progetto lanciato da Confindustria Toscana Nord "per certificare tutta la filiera, aiutando alcune aziende che da sole non riescono ad ’ottenere quelle certificazioni indispensabili per la tracciabilità".

Sara Bessi