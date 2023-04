Fiera di San Giuseppe Un weekend di festa

E’ il fine settimana della Fiera di San Giuseppe. La Valbisenzio oggi e domani ospita una delle feste più tradizionali. Si comincia oggi col laboratorio "Lana al pascolo. Alla scoperta della filatura tra antichi macchinari e la lana degli alpaca" al MuMaT di Vernio dalle 10 alle 12,30 e nel pomeriggio, sempre al MuMaT, alle 16 contest degli zuccherini. Domani invece, alle 10, in piazza a San Quirico parte la fiera "La Fattoria in Piazza" con esposizione agricola e, per l’intera giornata, "I Mestieri della Fattoria" con allevatori all’opera e battesimo della sella.

Alle 10,30 all’Oratorio del Casone apertura della mostra "I Nostri Vicini - Gli abitanti del Bosco, della Campagna, del Fiume" con le grafiche di Gianmarco Pandolfini (fino al 21 maggio visitabile il sabato e domenica dalle 15 alle 18). Previste due escursioni facili: alle 11 al Mulin de’ Fossi e alle 14,30 con partenza dal Campo Sportivo di Serilli, per la "Passeggiata nella primavera: tra erbe spontanee e suggestivi paesaggi". Prenotazioni su www.visitvalbisenzio.

Durante la giornata saranno proposte altre escursioni per camminatori più esperti. Per info: Alessandro 338.9914956 e Andrea 328.5777860. Infine dalle 14,30 al chiostro del Casone spazio a "Gioca il Chiostro" con tanti giochi di legno dell’antica tradizione popolare.

La festa di San Giuseppe sarà animata dalla "Wanna Gonna Band" e in piazza 1 Maggio si mangia con "Il cibo della Fiera", street food, agriturismi e food truck offriranno la possibilità di degustare le delizie della Valbisenzio e molte altre bontà. E finalmente tutto senza restrizioni.