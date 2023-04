Fiera, c’è il contest per lo "Zuccherino" più buono

Quale sarà lo zuccherino più buono? Con la Fiera di San Giuseppe, il 15 e 16 aprile prossimi, torna il contest più goloso dedicato ad uno dei dolci simbolo della Vallata. "L’obiettivo è valorizzare un prodotto d’eccellenza della nostra tradizione come lo zuccherino. Questo squisito biscotto glassato profumato all’anice veniva realizzato dalle nostre nonne in occasione di cerimonie e festività importanti; oggi è invece diventato un prodotto gourmet del territorio. Un team di esperti tra food blogger e pasticceri valuterà le dolci creazioni decretando il vincitore" sottolinea Maria Lucarini, assessora alla cultura di Vernio. Il contest è aperto a tutti e tutte, sarà curioso assaggiare anche gli zuccherini secondo ricette dei comuni vicini, ma sono ammesse alla gara solo produzioni artigianali realizzate in ambito domestico. Vietato acquistare in pasticcerie o laboratori.

Al contest ci si iscrive in forma gratuita ritirando la shopper EatPrato "Zuccherini Contest" all’Unione dei Comuni della Valbisenzio, ufficio cultura e promozione del territorio, in via Bisenzio 351 a Mercatale di Vernio (il lunedìmercoledìvenerdì dalle 9 alle 13; ed il giovedì in orario 9-13 15-17; martedì chiuso). Le iscrizioni si aprono mercoledì 29 marzo 2023 e si chiudono venerdì 14 aprile 2023.