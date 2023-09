Fibra ottica, a breve i lavori

I tecnici di Open Fiber, nel corso di un incontro che si è svolto in Comune a Cantagallo, hanno annunciato che a breve, si parla di alcune settimane, inizieranno i lavori per dotare di fibra ottica tutto il territorio comunale, nello specifico le zone abitate. L’intervento dovrebbe proseguire per alcuni mesi. "Finalmente la notizia che attendevamo e per cui ci siamo impegnati – commenta il sindaco Guglielmo Bongiorno – il Comune si è attivato da tempo nel confronto, non semplice, con Open Fiber, nella consapevolezza che la dotazione della fibra ottica costituisce per i cittadini, per le aziende e per il territorio un bisogno ormai irrinunciabile". E continua: "La partenza dei lavori è un risultato importante raggiunto anche grazie alla collaborazione istituzionale che ha visto l’interessamento dell’amministrazione regionale e parlamentare coinvolte sule problematiche legate alla connettività in tutta la Vallata". Terminate le fasi di posa in opera della fibra, inizierà la fase di commercializzazione del servizio, che vedrà attivi i maggiori competitors del mercato.