Fiamme all'ingresso delle abitazioni, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Prato, 12 agosto 2023 – Paura sabato sera in via Scarlatti per un incendio di materiale vario che era accatastato sotto il porticato di alcune abitazioni.

L'allarme è scattato intorno alle 21; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e Montemurlo e la polizia municipale, che ha chiuso temporaneamente la strada.

Non ci sono stati feriti e gli abitanti del palazzo sono usciti da soli per mettersi al riparo. Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti fino alle 2.