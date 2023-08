Fiamme al portone di un’azienda di abbigliamento, indagini in corso

Incendiato il portone di una ditta di import ed export di capi di abbigliamento, a Montemurlo. Le fiamme si sono levate alte nella notte tra Ferragosto e ieri.

Sul posto dell’incendio, all’azienda More Europe srl, nata nel 2009 e con linee produttive in Bangladesh, sono giunti tempestibamente i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo. Il rogo è stato domato in tempi piuttosto rapidi facendo in modo che le fiamme non si propagassero anche all’interno del capannone ed evitando il peggio.

Sul luogo in via Bisenzio è giunto anche uno dei titolari dell’attività, oltre ad una pattuglia dei carabinieri.

Sono al vaglio le ipotesi sulle cause che hanno innescato l’incendio, apparso abbastanza anomalo dal momento che è partito proprio dal portone di ingresso dell’edificio artigianale.

Sono varie le possibilità che potrebbero aver contribuito all’innesco del fuoco, ma a quanto pare non sembra esclusa neppure l’ipotesi della pista dolosa.