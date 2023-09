Festone di Sant'Ippolito a Prato: Giochi, Musica, Preghiera e Processione

Fino al 17 settembre c’è il festone di Sant’Ippolito nei locali e i giardini dell’antica pieve. Giochi per ragazzi, sfilata di moda, musica, ma anche una fiaccolata e momenti di preghiera animeranno le serate e, in alcuni casi, anche le mattine e i pomeriggi della frazione. Il momento più importante, domenica 17, sarà rappresentato dalla "Solenne processione in onore di Sant’Ippolito", che vedrà "protagonista" l’urna con il corpo del Santo, trainata da cavalli. Proprio il ritorno della reliquia nella parrocchia a ovest della città è la ragione per la ripresa del "Festone". Il corpo di Sant’Ippolito era stato conservato nel museo dell’Opera del Duomo durante i restauri all’antica Pieve. Ultimati i lavori e riaperta la chiesa, l’urna è tornata al suo posto. Durante la festa ci saranno stand gastronomici all’insegna di cacciucco, cinghiale, pizza, piatti della tradizione toscana. Domenica 17 si terranno i fuochi d’artificio.

Ecco il programma. Stasera pizzeria e spettacolo magico per bambini. Mercoledì alle 21 con la fiaccolata per le vie di Sant’Ippolito e benedizione della campagna. Giovedì 14 messa alle 17,30. Alle 19,30 apertura degli stand con pizzeria e bar. La serata prosegue in musica con Tosca Live. Venerdì 15 sempre messa e pizzeria, poi serata musicale con "Massimo, ed è musica". Sabato 16, serata con "Band The Roccke". Domenica processione alle 16, commedia in vernacolo alle 21,30 e poi fuochi.