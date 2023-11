Festival Zipoli: primo concerto in duomo

Inizia stasera la XIII edizione del Festival Zipoli con il concerto alle 21 in Duomo della European Lute Orchestra (ingresso libero). Si tratta di una compagine unica, fondata da Gian Luca Lastraioli (foto) nel 2012, composta da 40 suonatori provenienti da vari paesi europei di liuto, arciliuto, tiorba, chitarrone, chitarrino rinascimentale, mandolino barocco, cetra, colascione, tutti strumenti a pizzico tipici dei secoli XVI e XVII. L’orchestra si è esibita in luoghi di grande fascino come il Teatro Olimpico di Vicenza, l’Archiginnasio di Bologna, la Great Hall del Castello di Durham, la Geertekerk di Utrecht, riscuotendo sempre l’entusiasmo del pubblico. La variopinta compagine è formata da musicisti di tutte le età accomunati dalla passione per la musica e l’amore per la condivisione di esperienze formative che travalicano i confini nazionaliSaranno eseguite affascinanti musiche di corte dei secoli XVI e XVII, trascrizioni appositamente preparate da Lastraioli di alcuni brani liturgici di Zipoli, che risuoneranno per la prima volta su questi strumenti così particolari, oggi assai poco conosciuti. Un’occasione speciale, dunque, per ascoltare un’orchestra unica nel suo genere a livello europeo, che si esibisce per la prima volta in città.