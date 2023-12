Festival Zipoli, finissage della mostra

Nuovo appuntamento con il Festival Zipoli, dedicato al più importante musicista pratese della storia - l’organista, compositore, missionario gesuita nato in città nel 1688 e morto a Cordoba in Argentina nel 1726. Il programma comprende, oltre a sei interessantissimi concerti e alle lezioni nelle scuole, anche un’originale e affascinante mostra di arte e documenti curata da Carlo Palli in San Domenico. L’appuntamento per il finissage è questo pomeriggio alle 17, quando nella chiesa di San Domenico sarà presentato il bel catalogo della mostra, realizzato grazie al contributo del Comune e ad alcuni sponsor privati. Sarà un’occasione anche per riascoltare la voce del monumentale organo barocco della chiesa, che sarà suonato da Gabriele Giacomelli (foto), direttore artistico del Festival Zipoli, organista di fama internazionale e ispettore onorario della Soprintendenza per il restauro degli organi di Firenze, Pistoia e Prato. Giacomelli suonerà alcuni brani di Zipoli utilizzando quel poco che di quell’organo è oggi ancora in funzione: lo strumento, infatti, necessita di un profondo restauro. Dopo il breve concerto si potrà visitare per un’ultima volta la mostra ospitata nell’attiguo Museo di San Domenico.