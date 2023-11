Festival Zipoli, che bel viaggio. Sei concerti da non perdere. Una messa e la mostra speciale

PRATO

Festival Zipoli in partenza: un affascinante itinerario sonoro alla scoperta di repertori dimenticati, partiture inedite, antichi strumenti in alcuni fra i luoghi più belli della città e della provincia, in una sorta di festoso omaggio corale in memoria dell’illustre concittadino, con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli, pratese, organista di fama internazionale, massimo esperto del compositore tra i più amati da papa Francesco. Il primo concerto intitolato "A corde pizzicate" è in programma sabato alle 21 in Duomo e vede protagonista la European Lute Orchestra diretta da Gian Luca Lastraioli. Sono 45 suonatori di liuti, arciliuti, tiorbe, chitarroni, chitarrini, mandolini, cetre, colascioni che suonano un affascinante repertorio dei secoli XVI, XVII e per l’occasione tre brani di Zipoli trascritti da Lastraioli appositamente per questo singolare ensemble, composto da musicisti tedeschi, olandesi, danesi, inglesi, francesi.

Quest’anno si celebra Zipoli anche con una mostra di opere d’arte e documenti (copie di manoscritti, edizioni musicali, cd, libri) intitolata "El misionero músico. Immagini per Domenico Zipoli" curata dall’infaticabile Carlo Palli: sarà inaugurata domenica alle 17 al Museo di San Domenico: 70 artisti hanno realizzato opere pittoriche e scuoltoree ispirate alla sua avventura umana, alla sua musica eterna. È un’assoluta novità e vuol essere un’occasione per far meglio conoscere questo singolare personaggio che nel mondo della musica antica per organo e cembalo è molto noto e apprezzato, ma ancora abbastanza poco nella sua città natale. La mostra sarà aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18; il finissage martedì 19 dicembre alle 17: nell’occasione sarà presentato il catalogo e Gabriele Giacomelli suonerà brani di Zipoli al monumentale organo barocco della chiesa, attualmente bisognoso di un profondo restauro.

Il programma proseguirà con "Grande musica per un piccolo organo. Suoni e immagini d’arte in concerto", il 28 novembre alle 19 in palazzo comunale. Catalina Vicens è la più conosciuta e apprezzata suonatrice di organo portativo del nostro tempo e direttrice del Museo di San Colombano a Bologna, straordinaria raccolta di strumenti musicali antichi: suonerà musiche di Francesco Landini, Guillaume De Machault e Zipoli su questo arcaico e difficile strumento, dialogando anche con immagini d’arte che saranno proiettate su un maxischermo fra cui la Santa Cecilia di Matteo Rosselli conservata al Museo dell’Opera del Duomo (necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected] dalle 9 del 24 novembre fino a esaurimento posti). Domenica 3 dicembre alle 18.30 nella Chiesa dello Spirito Santo "Musica colta e musica popolare in dialogo", con Joxe Benantzi Bilbao all’organo, il coro giovanile della Scuola Verdi diretto da Rossella Targetti e Massimiliano Calderai pianista accompagnatore; saranno eseguite musiche di Brahms, Correa de Arauxo, Martín y Coll, Mendelssohn, Poulenc, Zipoli. Mercoledì 6 dicembre alle 21, Chiesa di San Francesco, "Zipoli, Pesciolini e...": le Tuscae Voces di Elia Orlando, insieme ai tromboni e ai cornetti de La Pifarescha e all’organista tedesco Andreas Liebig, si uniranno per impaginare un programma incentrato su Zipoli, Bach e Pesciolini, altro compositore pratese da riscoprire.

Il 24 dicembre alle 23.30 in San Francesco il tradizionale appuntamento con la Messa della Notte di Natale con i complessi della Scuola Verdi: in programma la suggestiva Messe de minuit di Marc-Antoine Charpentier, brani di Zipoli e tradizionali popolari. Giovedì 28 dicembre alle 21 nella Pieve di San Giusto in Piazzanese concerto su capolavori polifonici e organistici di epoca rinascimentale e barocca (Despréz, De Morales, Scarlatti, Vivaldi e Zipoli) interpretati dall’ensemble pratese Sesquialtera diretto da Pierluigi Chiarella e dall’organista friulano Beppino Delle Vedove.

Venerdì 5 gennaio alle 21 la suggestiva pieve romanica di San Leonardo ad Artimino ospita l’ultimo concerto del festival. La pieve custodisce un organo ottocentesco di piccole dimensioni ma di ottima fattura che sarà suonato dal virtuoso Enrico Viccardi. In programma brani di Gregori, Morandi e l’intera Sonata in Sol minore, uno dei capolavori di Zipoli. Il Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli e accompagnato da Chiara Piccioli alla tastiera si cimenterà nei versetti gregoriani di Zipoli e nell’esecuzione di suggestivi canti della tradizione natalizia. Tutti i concerti e la mostra sono a ingresso libero. Un festival da non perdere, non solo per gli amanti della musica d’arte.