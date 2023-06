Festival Settembre, arriva Bugo Doppio concerto con Silvestri

Il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune, raddoppia l’offerta della serata del 1 settembre, che vedrà sul palco oltre il già annunciato Daniele Silvestri, una delle voci più interessanti ed originali del panorama italiano: Bugo. La serata permetterà quindi di partecipare a ben due concerti con lo stesso ingresso.

A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro discografico, Bugo rompe il silenzio con un brano che non conosce mezzi termini: 100% attitudine rock e 0% sovrastrutture: "Un bambino".. Armonica, chitarre, basso e batteria sono gli elementi cardine di una canzone nata di getto e registrata in presa diretta da Bugo e la sua band. Senza giri di parole Bugo regala al pubblico uno sfogo, quanto mai vero e liberatorio: "Questa canzone nasce da una sensazione, un’intuizione arrivata una mattina appena sveglio, come un lampo. Ho sentito il bisogno di scriverla subito. Quello stesso giorno sono andato in studio e l’abbiamo registrata. È stata immediata", commenta il cantautore, che racconta così l’idea dietro al brano. "Dopo tre anni di caos ho avuto l’esigenza di liberarmi di tanti pesi, di divertirmi…e basta. Il mio chitarrista Marco mi ha suggerito un’immagine: tornare bambini. Era perfetta. Anche se diventiamo adulti in noi vive sempre lo spirito bambino. Ed è quello che ci salva. Abbiamo tutti la necessità di ricontattarlo per poter urlare al mondo chi siamo. Un Bambino è il mio invito a saltare, ballare, cantare tutti insieme il ritornello, senza pensieri".

Oltre alla musica, Bugo continua a portare avanti la sua passione per lo sport e per il calcio sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti, che affianca dentro e fuori dal campo. Con "Un Bambino" il cantautore inaugura la sua estate, che lo vedrà esibirsi in un tour di concerti nei principali festival, fra i quali appunto, Prato è spettacolo, il 1 settembre in piazza Duomo a Prato.

