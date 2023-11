Festival Popoli. Con Cinefilante al Terminale

Arriva anche a Prato un pezzo della programmazione del prestigioso Festival dei Popoli di Firenze, il più vecchio festival d’Europa dedicato al cinema del reale. L’occasione è una collaborazione con il progetto Cinefilante che da due anni ormai ogni domenica mattina programma al Terminale cortometraggi e film d’animazione d’autore per i bambini. Ci saranno dunque tre iniziative pubbliche e una proiezione scolastica dedicata ai bambini di 5 anni delle sei scuole dell’infanzia comunali. Domenica 5 novembre sarà dedicata al pubblico a partire da 3 anni con la proiezione alle 10.30 di Popoli for kids and teens, quattro cortometraggi d’animazione su temi quali l’inclusione, il cambiamento climatico, la differenza: soggetti profondi trattati con la delicatezza necessaria per parlare anche alla sensibilità dei piccolissimi, a seguire laboratorio creativo a cura di associazione l’Aleph "Sul sentiero delle idee: è quando finisce il film che comincia l’avventura", nel quale i bambini e i loro genitori saranno coinvolti in un laboratorio creativo che li porterà a continuare l’avventura dei personaggi incontrati nei film. Giovedì 9 novembre alle 21 per un pubblico a partire da 14 anni ci sarà "Shadow game", il documentario è un mosaico di vite, speranze, disavventure, violenza e delusioni che i giovanissimi protagonisti devono affrontare per arrivare in Europa (ingresso libero).

Domenica 12 novembre per i bambini dai 6 anni, sempre alle 10.30, "Popoli for kids and teens", una selezione di cortometraggi sul tema delle relazioni con gli altri e sulle difficoltà di fare parte di una comunità sia essa la scuola, il parco o una festa; a seguire laboratorio creativo 6+ a cura di associazione l’Aleph "Storie dalle storie: cosa succederebbe se i personaggi dei film uscissero dallo schermo per vivere nuove avventure a fianco dei bambini?". Durante il laboratorio creativo, saranno i bambini e i loro genitori a inventare nuove storie, attraverso la realizzazione di uno storyboard dagli esiti imprevisti. Collage, colori, fantasia e molto altro saranno lo spunto per raccontare un nuovo punto di vista: quello dei più piccoli.