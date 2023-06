Festival delle Colline, pronti via Ex Fabrica: il Sound Bridge Contest

Faustò da Bologna, Kouya e Frisari da Milano, Keruac da Firenze e Grooviera dalla Costa Toscana. Sono i cinque gruppi musicali che si daranno battaglia domenica 2 luglio alle 21 sul palco di Ex Fabrica in via Targetti per l’atto finale del Sound Bridge Contest, prima tappa del Festival delle Colline. A stilare la classifica della serata sarà una giuria qualificata composta da musicisti e addetti ai lavori. Il vincitore avrà la possibilità di suonare al Live Stage Festival di Sarajevo, in programma dal 28 al 30 luglio prossimi. Il Festival delle Colline sosterrà le spese di viaggio e alloggio a Sarajevo. In programma fino al 24 luglio in luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle colline pratesi, il festival propone artisti d’essai e suoni volutamente fuori dal mainstream. C’è intanto un cambio di programma: per motivi di salute, la crooner canadese Michelle Gurevich non potrà essere in concerto sabato 8 luglio alla Rocca di Carmignano. Al suo posto salirà sul palco Marco Parente, songwriter poetico e incendiario: vent’anni di carriera segnati da produzioni e collaborazioni ispiratissime (dai Csi a Manuel Agnelli, da Carmen Consoli a Cristina Donà). Il "Ready Made Life Tour" che lo porterà sul palco del Festival delle Colline segue l’uscita dell’album "Life". L’altra ospite della serata è Meg. La regina dell’alt-elettronica italiana approderà sulle ali del potente e variegato tappeto sonoro di "Vesuvia", l’ultimo album uscito lo scorso settembre. I nuovi brani – fedeli alla versione del disco - verranno suonati senza interruzione, collegati tra loro tramite "transizioni speciali"; le canzoni che invece hanno caratterizzato la sua lunga carriera, vengono remixate e alternate ai brani del disco.

In programma dal 2 al 24 luglio in luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle colline pratesi, il Festival propone artisti d’essai e suoni volutamente fuori dal mainstream. Oltre a Parente e Mef sono in arrivo la poesia folk-rock di Michael Mcdermott e il violino dylaniano di Scarlet Rivera, il 5 luglio alla Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano; "Le otto montagne" di Daniel Norgren, il 12 luglio nella chiesa di San Domenico a Prato; Extraliscio con in apertura Jacopo Fagioli, il 19 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano; Frida Bollani, il 24 luglio nel giardino della Chiesa di Bonistallo. La direzione artistica è di Gianni Bianchi, biglietti su Ticketone.it