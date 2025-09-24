Festival della Pace. Arriva il gran finale

Lo spettacolo "C’era una volta la guerra" e il gran finale con l’inaugurazione di un nuovo murale, sono gli ultimi due appuntamenti del Festival della pace, che vede anche sfilare la più grande bandiera della pace al mondo e quella della Palestina.

Il Festival della pace di Vaiano, promosso da Comune, Fondazione Cdse e Anpi Vaiano, si avvia alla conclusione con due eventi che uniscono teatro, arte e musica. Domani sera, alle 21, al circolo Arci La Spola d’Oro della Briglia, è in programma lo spettacolo teatrale "C’era una volta la guerra" a cura del Teatro di Emergency. Un viaggio tra fatti storici, personaggi e canzoni che invita a riflettere sull’attualità del tema della pace e sui conflitti che ancora attraversano il nostro tempo. Sul palco l’attore Mario Spallino, collaboratore di Gino Strada. L’impianto audio sarà curato da Marco Cavaciocchi.

Domenica la comunità sarà invece protagonista di una giornata interamente dedicata ai simboli della pace: alle 15.30 al Ponte della Pace verrà inaugurato il murale "Voglia di Pace", realizzato dall’Associazione Don Milani Vaiano; a seguire, alle 16, lungo l’anello del parco Ferri sfileranno la Bandiera della Pace più grande del mondo, del Circolo Arci I Risorti, la bandiera della Palestina cucita dalle donne della Sartoria di Vaiano e le opere d’arte sulla liberazione create dai ragazzi e dalle ragazze dell’Ics Bartolini.

La giornata si concluderà alle 18, sempre al parco Ferri, con il concerto "Canzoni di Pace" di Edoardo Michelozzi. L’amministrazione comunale ringrazia le associazioni, il circolo, la comunità educante, l’artista Michelozzi, Stefano Ciardi per aver donato la stoffa per la bandiera della Palestina e Marco Cavaciocchi per il service dello spettacolo.