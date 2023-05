Festival del gioco e del fumetto Arriva il weekend della fantasia C’è "Gif" a Officina Giovani

PRATO

Un vero e proprio laboratorio della fantasia. Torna dopo tre anni di stop "Prato Comics + Play", ma alla sua nona edizione cambia format e si trasforma in "Gif. Festival del Gioco, Illustrazione & Fumetto". Non solo una fiera del fumetto. La manifestazione si pone un nuovo obiettivo: aprire ai giovani le porte delle professioni del mondo del gioco, dell’illustrazione e del fumetto. L’appuntamento è per domani e domenica, dalle 10 alle 19.30 a Officina Giovani, con ingresso libero, ma già da lunedì si sono tenute mostre e iniziative. Nel weekend dedicato al funemetto e al gioco ci saranno incontri, seminari, workshop e conferenze con autori, editori, esperti e professionisti del mondo del gioco, laboratori ed esperienze creative. Le esposizioni saranno allestite in centro, al Cassero Medievale, in Saletta Valentini e negli spazi della Campolmina. Proprio qui, fino al 10 maggio, si terrà la mostra dedicata ai 125 anni del Novellino, uno dei primi periodici a fumetti pubblicati in Italia a fine dell’Ottocento. Il programma è ricchissimo. Tra i tanti i seminari interessanti c’è quello di domani, alle 12,30, con Roberto Di Meglio, designer ed editore di numerosi giochi basati su famose "intellectual properties", come Il Signore degli Anelli e Conan il Barbaro. Cosa vuol dire creare un gioco su licenza? Quando un gioco da tavolo ha il potenziale per dare vita a opere letterarie, a fumetti, cinematografiche e videoludiche? Questi i temi che affronterà Di Meglio.

Il festival è organizzato dall’associazione Più Prato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e con il contributo del Comune. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Officina Giovani e sul sito www.gifprato.it.