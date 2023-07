Festival Colline, si parte Con la finale del contest

Parte domani il Festival delle Colline: alle 21 sul palco di Ex Fabrica in via Targetti finale del Sound Bridge Contest con Faustò da Bologna, Kouya e Frisari (foto) da Milano, Keruac da Firenze e Grooviera dalla Costa Toscana. Una giuria qualificata composta da musicisti e addetti ai lavori stabilirà il vincitore del concorso che avrà la possibilità di suonare al Live Stage Festival di Sarajevo, dal 28 al 30 luglio. Il Festival sosterrà le spese di viaggio e alloggio a Sarajevo.

In programma fino al 24 luglio in luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle colline pratesi, il festival propone artisti d’essai e suoni volutamente fuori dal mainstream, vale la pena riepilogare il cartellone. Il primo concerto in programma sarà mercoledì 5 luglio alla Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano, con la poesia folk-rock di Michael Mcdermott e il violino dylaniano di Scarlet Rivera. Sabato 9 luglio tocchertà a Marco Parente, songwriter poetico e incendiario con vent’anni di carriera e collaborazioni importanti (Csi, Manuel Agnelli, Carmen Consoli a Cristina Donà), insieme a Meg, la regina dell’alt-elettronica italiana: si esibiranno prima l’una poi l’altro nel chiostro di San Domenico. Mercoledì 12 Daniel Norgren sarà sul palco del Chiostro San Domenico: è l’autore della colonna sonora del film "Le otto montagne" David di Donatello 2023 come miglior film, grazie anche alle sue struggenti musiche. Gli Extraliscio con in apertura Jacopo Fagioli si esibiranno il 19 luglio nella splendida cornice della Villa Medicea di Poggio. Gran finale con Frida Bollani, il 24 luglio nel giardino della Chiesa di Bonistallo.

La direzione artistica del Festival è di Gianni Bianchi, biglietti su Ticketone.it