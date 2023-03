Festival Colline: primo è Daniel Norgren

Un film che ha incantato pubblico e critica, grazie anche alle sue struggenti musiche. Partirà mercoledì 12 luglio alle 21.30 dal Chiostro San Domenico di Prato il nuovo tour italiano di Daniel Norgren (foto), compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora de "Le otto montagne", film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, premio della Giuria a Cannes. Daniel Norgren è il primo nome in cartellone del Festival delle Colline 2023, rassegna che da 44 anni porta musica e spettacoli in scenari bucolici e luoghi d’arte di Prato e delle colline Pratesi. I biglietti (15 euro, posto unico) sono disponibili da ieri su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Nella sua musica, Daniel Norgren intreccia magistralmente blues, folk e rock. L’artista svedese ha pubblicato diversi album tra cui Outskirt, Horrifying Deatheating Bloodspider, Wooh Dang e Alabursy, da cui è tratto As Long As We Last, brano portante della colonna sonora deLe otto montagne. Come detto, Daniel Norgren è solo il primo nome del Festival delle Colline 2023. Il programma completo sarà presentato a breve. Il Festival è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione Toscana.