Al circolo di Casale torna la Festa de l’Unità

Prato, 26 giugno 2023 - Dal 29 giugno al 2 luglio negli spazi di via Borgo di Casale 83 va in scena la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal circolo locale. Sarà una quattro giorni all'insegna di dibattiti politici, musica e danza. L'evento verrà aperto giovedì alle 18:30 dall'incontro 'Come siamo intelligenti: riflessioni e prospettive sull'intelligenza artificiale', durante il quale saranno protagonisti il segretario Pd di Casale Fabio Apa, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l'assessore comunale Benedetta Squittieri, il segretario generale della Cgil Lorenzo Pancini e il professore associato dell'università di Firenze, Lorenzo Mucchi.

Il primo luglio invece spazio alla convivialità con i mercati dell'artigianato e degli hobbisti, il karaoke e i balli. Il giorno dopo a chiudere l’iniziativa di Casale ci sarà il dibattito 'Un partito tutto da costruire', in occasione del quale interverranno il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, la vicesegretaria toscana Pd Stefania Lio, il sindaco Matteo Biffoni, Marta Logli esponente della direzione nazionale Pd, e Matilde Rosati responsabile prossimità del Pd di Prato. Da ricordare che la Festa de l'Unità di Casale sarà intervallata il 30 giugno dall’apericena per raccogliere fondi in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ospite speciale sarà il comico Massimo Ceccherini, che sarà affiancato nella sua esibizione da Federico Castellani, sosia ufficiale dello stesso Ceccherini. A partecipare alla serata anche l'associazione La Forza di Giò, il Movimento Shalom Prato, i tifosi dell'Ac Prato raggruppati in Quelli del Fiordaliso. A sponsorizzare la serata il presidente del circolo Arci, Gianni Esposito, e la Video 2000 Group. Per prenotazioni contattare lo 0574/207866.

Sempre a proposito di solidarietà, domenica si è tenuta la camminata 'Metti in Circolo il tuo amore', promossa dai circoli Verdi di Casale e Sant'Andrea di Iolo. Una passeggiata all'insegna dell'amicizia fra i due circoli, promossa da Leonardo Fabbri, Gianni Esposito e Fabio Apa, alla quale ha preso parte anche il sindaco Biffoni, che ha permesso di raccogliere 500 euro. I fondi ora saranno devoluti a una famiglia alluvionata dell'Emilia Romagna.