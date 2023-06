Prato, dopo sette anni torna la Festa provinciale de l'Unità

Prato, 23 giugno 2023 - Si sono dovuti attendere sette lunghi anni, ma alla fine rieccola: la Festa provinciale de l'Unità torna a Prato con un programma ricco, fatto ad oggi di 23 dibattiti. Programma che vedrà salire sul palco allestito al Parco della Pace di Montemurlo personalità come la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein (5 luglio), il leader di Azione Carlo Calenda (4 luglio), il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (12 luglio), il neo-e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai (15 luglio). A fare gli onori di casa toccherà al segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi (3 luglio) e al deputato PD Marco Furfaro (13 luglio). Si parlerà sia di temi di interesse nazionale, sia di argomenti maggiormente locali e regionali, con lo sguardo rivolto soprattutto alle amministrative del prossimo anno. Tra gli ospiti che animeranno i venti giorni di Festa, si segnalano Laura Boldrini, Pierluigi Bersani, Elena Bonetti, Lorenzo Falchi, Monia Monni, Annalisa Corrado, Leonardo Marras, Andrea Quartini. “In questi mesi abbiamo rimesso in moto tutte le nostre energie e, grazie alla disponibilità di decine di volontarie e volontari, siamo riusciti a riportare a Prato la festa provinciale de l'Unità, un appuntamento che mancava dal 2016 - afferma Marco Biagioni, segretario provinciale del Partito Democratico di Prato - Siamo certi che sarà un importante momento di confronto per il futuro di Prato e della Toscana, non solo per il profilo nazionale dei nostri ospiti ma anche per la qualità del dibattito che intendiamo sviluppare nelle prossime tre settimane. La nostra idea è di fare della festa una vera e propria piattaforma di dibattito con tutti i partiti e i movimenti che sono all'opposizione di questo governo, da Italia Viva a Sinistra Italiana, dai Verdi al Movimento 5 Stelle. Come abbiamo fatto per gli Stati Generali, forti delle nostre idee e della nostra identità, metteremo a disposizione di tutte e tutti un luogo dove poter sviluppare un confronto vero su lavoro, diritti, ambiente, immigrazione, sanità, e, ovviamente, sul futuro della nostra città”. L'inaugurazione della Festa provinciale de l'Unità è in calendario per martedì 27 giugno e l'iniziativa andrà avanti fino al 16 luglio. “Siamo onorati e orgogliosi di ospitare a Montemurlo la Festa provinciale de l’Unità. Anche per noi - afferma Alberto Vignoli, presidente dell'Assemblea dei Dem pratesi - questi sono stati anni particolari, in cui abbiamo sperimentato modalità diverse per stare insieme e confrontarci con iscritti, elettori e simpatizzanti PD. Oggi, finalmente, torniamo alle origini, con la Festa in presenza. La Festa a Montemurlo coniugherà stand gastronomici, intrattenimento musicale, animazioni per i bambini e, ovviamente, gli incontri politici. Un grande sforzo organizzativo che coinvolgerà un centinaio di persone. Per questo desidero sin d’ora ringraziare le volontarie e i volontari che stanno lavorando, anche in queste ore, all’allestimento della Festa”. Come da tradizione, la manifestazione sarà anche un luogo dedicato alla convivialità, grazie al Ristorante Toscano, alla pizzeria e al bar gestito dai Giovani Democratici; previsti anche specifici menù per vegetariani e vegani. Il programma completo sarà disponibile su www.pdprato.it e sui canali social del Partito Democratico pratese.