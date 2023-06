Festa provinciale dell'Unità, due appuntamenti promossi dai circoli Pd

A fianco della Festa provinciale de l’Unità, in città ci saranno anche due appuntamenti promossi dai circoli Pd. Il primo sarà dal 29 giugno al 2 luglio a Casale, l’altro è fissato per settembre a La Querce. Già fissato il calendario delle iniziative a Casale, al circolo Arci Giuseppe Verdi in via Borgo di Casale. Si parte il 29 giugno dalle 18.30, con l’iniziativa ‘Come siamo intelligenti: riflessioni e prospettive sul tema dell’intelligenza artificiale’. A moderare sarà Aksel Fazio, responsabile lavoro Pd. Interverranno il segretario Pd di Casale Fabio Apa, l’assessore Benedetta Squittieri, il professore associato dell’università di Firenze, Lorenzo Mucchi, e Lorenzo Pancini, segretario generale della Cgil di Prato. L’altra serata, intervallata il 30 giugno dall’apericena di solidarietà con la presenza del comico Massimo Ceccherini, è fissata per il 2 luglio. Qui si parlerà di ‘Un partito tutto da costruire, riparte da Prato’. Interverranno, tra gli altri, il segretario regionale Pd Emiliano Fossi, il sindaco Matteo Biffoni e il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni.