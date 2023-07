"Festa Patronale a Capezzana, dal 50° anniversario del Gruppo Sportivo Csi ai concerti live"

Inizia martedì la tradizionale festa patronale a Capezzana per la Madonna del Carmelo, nel campo parrocchiale. Si parte con la festa del 50° anniversario di fondazione del Gruppo Sportivo Csi Capezzana: dalle 20 aperitivo e buffet, alle 21,30 presentazione del libro di Roberto Nardi "Nel segno della continuità. Mezzo secolo di sport", a seguire le premiazioni. Mercoledì alle 21,15 gli Instabili Vaganti presentano la commedia in tre atti "Un cappello pieno di bugie" di Antonella Zucchini, con la regia di Stefano Fini; sul palco Gianna Collini, Giovanni Gelli, Annamaria Brunetti, Niccolò Belli, Diletta Belli, Caterina Guarducci, Eleonora Fini, Giacomo Leo e Leonardo Betti, musica di Niccolò Belli. Giovedì alle 21,15 tombola, venerdì dalle 20 serata hamburger, birra e musica dal vivo con Alessandro a cura dei volontari della Misericordia. Sabato alle 21 messa all’aperto celebrata dal vescovo Nerbini che impartirà la Cresima a sette ragazzi. Domenica 9 luglio Festa della Battitura del grano nel piazzale della ditta Guarducci con sfilata di mezzi agricoli per il paese; alle 20,30 cena tipica nel campo parrocchiale. Lunedì alle 21,15 tombola, martedì torneo amatoriale di tennis tavolo Memorial don Maggini dalle 20. Mercoledì alle 21,30 serata musicale con Simino DJ, giovedì alle 21 incontro con don Vincenzo Arnone, rettore della chiesa dell’autostrada. Venerdì alle 21 rosario itinerante con la statua della Madonna per le vie del paese, sabato alle 20.30 cena al campo parrocchiale su con prenotazione. Infine, domenica 16 luglio messe alle 8 e alle 11; alle 12 suono solenne delle campane e benedizione eucaristica alla comunità in piazza della Chiesa; alle 21 musica live con Alessandro.