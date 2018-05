Prato, 1 maggio 2018 - Manifestazione nazionale dei sindacati oggi a Prato. Quet'anno il tema è quello della sicurezza sul lavoro. Partecipano i segretari dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

Sono arrivati migliaia di lavoratori provenienti da varie regioni d’Italia per partecipare alla manifestazione che è iniziata alle 10 in piazza Mercatale per finire in piazza Duomo, dove Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo a mezzogiorno terranno il comizio conclusivo.

Prima della manifestazione nazionale, Camusso, Furlan e Barbagallo si sono recati al cimitero monumentale di Marcognano, in una frazione del comune di Carrara, per deporre una corona al monumento ai caduti sul lavoro e ricordare la tragedia avvenuta alla cava di marmo dei 'Bettoglì il 19 luglio del 1911, in cui persero la vita dieci lavoratori.

FURLAN, SEGRETARIA CISL - "Ci sono troppi morti per il lavoro, troppi lutti nelle famiglie. Èuna cosa inaccettabile, è un bollettino di guerra che nessuno può più accettare". Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, arrivando in piazza a Prato per la manifestazione nazionale di Cigl, Cisl e Uil del primo maggio. Servono, per questo, "più investimenti per la sicurezza, più prevenzione e più controlli", ha sottolineato Furlan. Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro deve, quindi, essere "assolutamente una priorità" per il nuovo governo, ha evidenziato.

MARTINA, SEGRETARIO REGGENTE DEL PD - "Il lavoro deve continuare ad essere la priorità. Un lavoro dignitoso, equamente retribuito, giusto e soprattutto sicuro. Nell'era della digitalizzazione avanzata è inaccettabile l'aumento di morti sul lavoro. 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall'inizio dell'anno solo in Italia. Numeri dietro i quali ci sono vite spezzate, famiglie colpite, legami interrotti e, troppe volte, diritti negati. Un'emergenza che ci deve vedere uniti, anche per questo ho voluto essere a Prato oggi. Per dire ancora che c'è bisogno di rafforzare le protezioni dei lavoratori, soprattutto di quelli più fragili, precari, sfruttati". Così in un post su facebook il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, oggi alla manifestazione del Primo Maggio promossa da CGIL, CISL e UIL a Prato. Alla manifestazione c'è stata un'accoglienza calorosa e sono scattati gli applausi per il segretario reggente del Partito Democratico. Martina si e' intrattenuto e ha scattato foto con alcuni manifestanti che hanno incitato "resisti segretario" e "tieni duro", prima di prendere parte al corteo assieme ai vertici delle organizzazioni sindacali di Cgil Cisl e Uil.