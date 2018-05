Prato, 1 maggio 2018 - Prato capitale del lavoro oggi guadagna la ribalta nazionale ospitando il corteo del Primo maggio al quale partecipano i segretari dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. Sono attesi 6.500 lavoratori provenienti da varie regioni d’Italia per partecipare alla manifestazione che prende le mosse alle 10 da piazza Mercatale per finire in piazza Duomo, dove Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo a mezzogiorno terranno il comizio conclusivo. Il tema scelto, se ne parla ormai da giorni, è quello relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dunque è mirata la scelta di Prato perché, come dicono i sindacati, «la città rappresenta una simbolica realtà industriale dove sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono fortemente sentiti».

Al corteo è annunciata la presenza dei segretari generali toscani di Cgil, Cisl e Uil Dalida Angelini, Riccardo Cerza e Annalisa Nocentini. In corteo, la cui sicurezza sarà garantita da circa 800 uomini sia delle forze dell’ordine che delle associazioni di volontariato, ci saranno Enrico Rossi, governatore della Regione Toscana, il sindaco Matteo Biffoni, il segretario reggente Pd Maurizio Martina.

«L’aumento dello sfruttamento dei lavoratori - dice Rossi - corrisponde all’intensificazione dei tempi e dei ritmi, la mortalità dei lavoratori, la loro insicurezza è un indice del maggiore sfruttamento. Dobbiamo ora batterci per scongiurare che i costi di questa crescita con poca occupazione gravino sul lavoro esistente con l’indebolimento delle tutele e dei diritti». La Toscana da anni pensa a iniziative mirate sia al maggiore controllo, sia alla diffusione di una maggiore cultura della sicurezza e della prevenzione. «Abbiamo costruito progetti speciali che hanno prodotto risultati confortanti. Tra alcuni giorni compiremo un altro passo. Firmeremo un protocollo con Inail, Vigili del fuoco e il mondo del lavoro. Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di un quadro di riferimento onnicomprensivo della situazione e la possibilità di coordinare le azioni per raggiungere standard elevati di sicurezza». «Per i pratesi il lavoro è quasi una sorta di religione laica e da sempre questo territorio è impegnato per creare occupazione. La sicurezza deve essere una priorità per tutti: non si può morire di lavoro», dice il sindaco Biffoni ricordando le operazioni in campo di contrasto all’illegalità.

Presente alla manifestazione ci anche Confindustria Toscana Nord con il presidente Giulio Grossi, accompagnato da Francesco Marini, membro del consiglio di presidenza. «Il nostro sì all’invito è dettato dal tema di questo 1° maggio. Promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori è un nostro obiettivo. La decisione dei sindacati di scegliere Prato come luogo-simbolo per parlare di sicurezza è nata dal forte impegno della città su questo tema. Ma di certo è stata anche condizionata dai gravi incidenti avvenuti negli ultimi anni». Grossi sottolinea come «i dati ci dicono che a Prato c’è una correlazione fra sicurezza e legalità, con le gravi irregolarità che investono soprattutto, anche se non solo, imprese cinesi. I numeri degli infortuni e delle malattie professionali ci danno un’immagine del sistema pratese che non ha motivo di destare allarmi eccezionali. Se sui 17 decessi sui luoghi di lavoro avvenuti dal 2012 al 2017 ben 10 riguardano cinesi in imprese cinesi non si può pensare che si tratti di un caso», conclude Grossi.

«Le istituzioni hanno in corso iniziative meritorie. I risultati non sono rapidi e incisivi come vorremmo ma è vero che l’estensione del problema non consente azioni risolutive in tempi brevi». «Ben vengano manifestazioni come questa se servono a porre al centro dell’attenzione nazionale il problema della sicurezza - dice Aldo Milone, capogruppo Prato Libera e sicura - Ma mi rendo conto di quanto sia tardiva. Speriamo che Prato non diventi una vetrina per le tre sigle sindacali». Intanto nella giornata di ieri un passante ha notato che la porta della sede Cgil di via Tobagi a Grignano era stata forzata: avvertiti i carabinieri. Il gesto non pare avere alcun legame con la festa di oggi.

Sara Bessi