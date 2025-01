Festa grande sotto rete al primo Memorial Coppi

La Pallavolo Scarperia vince il primo torneo Vupi 2025 Memorial Paolo Coppi. A organizzare la manifestazione giovanile dedicata alla categoria Under 13 è stato il Volley Prato. In campo le migliori formazioni toscane giovanili. A imporsi, come detto, la Pallavolo Scarperia che in una finale tiratissima ha avuto il merito di superare l’Emma Villas mai doma. E’ finita 2-1 (15-12; 13-15; 15-12) con i campioni del torneo, dedicato al primo presidente della società nata dalla fusione tra Pallavolo Prato e Pallavolo Narnali, che hanno messo in mostra alcune individualità importanti.

In campo anche due formazioni del Volley Prato guidate rispettivamente da Elio Balletta (la sua squadra senior è riuscita a qualificarsi per il girone oro di finale grazie al successo per 2-1 sull’Invicta Grosseto) e Lorenzo Alpini (che ha guidato il gruppo junior). Ricche di emozione anche le premiazioni con la consegna alla famiglia di Paolo Coppi (presenti la moglie Silena e i figli Alessandro, Fabiana ed Elisa) di una targa commemorativa da parte del Volley Prato. Premiazioni che, oltre alla famiglia Coppi, hanno visto la presenza di Paola Tassi e di Gianluca Coppini, in rappresentanza di Provincia e Comune di Prato.