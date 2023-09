Festa Etrusca, Un Weekend di Attività a Montefortini

Un weekend dedicato agli etruschi. Sabato 23 e domenica 24 settembre nell’oliveta del Tumulo di Montefortini a Comeana ci sarà la "Festa Etrusca". Nelle due giornate rivivrà il "villaggio etrusco" con rappresentazioni di vita quotidiana, laboratori tematici per bambini e ragazzi, visite guidate gratuite al tumulo che la Direzione regionale musei della Toscana apre straordinariamente sia per l’occasione sia per partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio. E con una novità: un concorso per ragazzi.

A giugno il Gruppo Archeologico Carmignanese, in collaborazione con il Comune, ha indetto il concorso di creatività rivolto ai ragazzi "Crea con gli Etruschi" per celebrare il 40° anniversario dell’inaugurazione del Museo Archeologico di Artimino avvenuta il 4 giugno 1983. Il concorso ha visto la partecipazione di 73 elaborati artistici ispirati ai reperti conservati nel Museo e sabato saranno esposti e premiati. Non mancheranno il mercato di prodotti artigianali, gli stand gastronomici allestiti dalle associazioni di volontariato. Fra le attività proposte: sabato alle 9,30 percorso trekking ad anello lungo il torrente Fontina fra Comeana ed Artimino. La durata è 3 ore e i posti sono 25. Prenotazioni entro le 12 di venerdì 22 a: 055.8718124 oppure [email protected].

Sabato (dalle 15) apertura stand gastronomici e artigianali e l’associazione Antichi Popoli proporrà scene di vita quotidiana della Gens. Le visite guidate al Tumulo saranno ogni 45 minuti a partire dalle 15,15 e iscrizioni allo stand del Gruppo Archeologico Carmignanese. Dalle 16 laboratori per bambini e ragazzi dai 10 anni. Alle 18 premiazione del concorso. Domenica dalla mattina saranno proposte passeggiate archeologiche, il pranzo etrusco, poi dalle 15,30 rievocazioni, mercatino e merenda. Proseguiranno i laboratori per bambini.