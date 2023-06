Festa dell'uva, Misericordia Montemurlo propone 5 serate estive in giardino con musica, divertimento e golosità

In attesa della Festa dell’uva, la Misericordia di Montemurlo propone musica, divertimento e golosità con le "Serate estive in giardino". In programma ci sono cinque appuntamenti da non perdere con apertura della cucina a partire dalle 19,30 – ogni sera si potranno gustare hamburger, hot dog, panini con la porchetta, patate fritte e birra artigianale dei Due mastri – e alle 21 spazio agli spettacoli con concerti a tempo di rock. Il tutto gestito dai confratelli e le consorelle della Misericordia, dal circolo Csi e dal bar Figaro che cura il chiringuito.

Questa sera Mise’s got talent, spettacolo presentato dal comico montemurlese Ciccio Toccafondi. Dalle 21 si esibiranno tredici tra cantanti, ballerini e comici. La giuria, composta dal sindaco di Montemurlo Simone Calamai, dal presidente della Confraternita Daniele Lombardi, dal parroco don Gianni Gasperini, dalla giornalista de La Nazione Sara Bessi e dal rapper Blebla, sceglierà la terna dei finalisti, ma sarà il voto popolare a decretare il vincitore del talent. Il primo classificato si aggiudicherà una gift card per il centro Asmana. Venerdì musica dal vivo dei Last Dogs Pearl Jam Tribute e specialità alla brace con la steak house; il primo luglio serata dedicata alle sigle dei cartoni animati con i Banana Split e a cena paella e sangria. Domenica 2 luglio è la serata dello stinco e della birra, mentre sul palco si esibiranno i Night Train Guns n’ Roses tribute. Serata di chiusura venerdì 7 luglio con arrosticini e patate e il concerto dei Victims of the System (tribute band dei System of a Down). Il ricavato di questo ultimo evento sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore. È possibile prenotare al numero 345.2319202 chiamando da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17,30. L’iniziative si tengono nei giardini della Misericordia di Montemurlo in via Contardi, 13.