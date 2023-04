Festa della Toscana Tre giorni di incontri

Tre giorni di iniziative diffuse in valbisenzio per la Festa della Toscana. I tre comuni, con la collaborazione scientifica della Fondazione Cdse, hanno elaborato il progetto "Ponti di libertà: censura e diritto di manifestare in Val di Bisenzio", finanziato dal consiglio regionale della Toscana. Il progetto in particolare ha previsto una fase di ricerca dove la Fondazione Cdse ha indagato la storia della comunità intrecciata al diritto alla libertà di espressione lungo il ‘900, dall’oppressione fascista alle lotte sindacali del dopoguerra, dalle resistenze internazionali negli anni Settanta, con l’accoglienza ai profughi cileni nel territorio, fino alla libertà di pensiero oggi nel mondo. Si comincia oggi a Vernio. Dalle 9.30 alle 12.30, a Mercatale di Vernio, nell’ex fabbrica Meucci, si parlerà di "Libertà di pensiero e articolo 21 della Costituzione nella storia del Novecento", incontro per le terze della secondaria di primo grado del Pertini di Vernio. Racconto in video di testimoni dall’archivio Cdse. Si parlerà anche dell’art. 21 della Costituzione nell’era digitale (a cura di Elena Casevecchi, Pamat). Al termine dell’incontro Anpi Vernio consegnerà una copia della Costituzione italiana agli studenti e alle studentesse delle classi terze. A Vaiano, al circolo Arci Spola d’Oro La Briglia, domani alle 21 "Yo no canto por cantar". Ingresso libero senza prenotazione. Infine sabato alle 17, ritrovo nella chiesa di Migliana: "Migliana dei ricordi: passeggiata per il borgo lungo la storia del Novecento, nel segno della libertà di pensiero e dell’accoglienza". Il percorso terminerà nei locali della Misericordia di Migliana con la proiezione del video con immagini d’epoca "Ponti di libertà: voci al femminile" e donazione di alcuni libri del Cdse alla biblioteca popolare di Migliana.