Festa della santa croce Oggi la processione

Montemurlo celebra oggi la festa patronale della Santa Croce con la tradizionale processione che prenderà il via alle 16 dalla Pieve di San Giovanni Decollato. "La festa patronale della Croce rappresenta un momento molto sentito da tutta la comunità montemurlese - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Una piccola croce astile che racconta la storia del territorio e nella quale, aldilà della fede, possiamo riconoscere il simbolo delle sofferenze di un mondo ferito da tante guerre, dalle migrazioni e dalla sofferenze. Una croce che per i ogni montemurlese è simbolo di speranza e che, non a caso, è stata esposta durante la pandemia"

Alle 16 dalla Pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca prenderà il via la processione. La croce sarà accompagnata lungo il percorso dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo e dai custodi della croce. Alle 18 la croce arriverà alla chiesa del Sacro Cuore in piazza Contardi, dove si svolgerà la messa concelebrata dal parroco don Gianni Gasperini e da don Luca Carlesi, arciprete della cattedrale di Pistoia. La piccola croce astile lascerà la Pieve di San Giovanni Decollato – che da secoli la custodisce – per percorrere il tragitto verso l’antico tabernacolo del Campo Santo lungo la via Montalese. La tradizione vuole, infatti, che nel XIV secolo la croce fosse stata trafugata da dei ladri, due pistoiesi, e successivamente ritrovata. I malviventi, giunti nei pressi del fiume Agna, furono costretti a nascondere la preziosa refurtiva, a causa del piccolo torrente che diventava sempre più impetuoso ed impossibile da attraversare. La croce rimarrà nella chiesa del Sacro Cuore per una settimana e con una processione domenica 7 maggio sarà riportata nella Pieve di San Giovanni Decollato.