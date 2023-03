Festa della Polenta È la domenica giusta

Domenica torna la Festa della Polenta a Vernio per la per la 445esima edizione, dopo che l’amministrazione comunale in accordo con la Società della Miseria, ne aveva rimandato – a causa del meteo avverso – lo svolgimento, inizialmente previsto lo scorso 26 febbraio.

Una festa che unisce tradizione e storia celebrando uno dei piatti tipici della Valbisenzio, e che vive grazie alla partecipazione di tutta la comunità e delle associazioni, ma anche del pubblico che arriva da fuori Comune. Il programma: il corteo storico partirà alle 9.30, da via Camaldoli e località La Piana verso San Quirico di Vernio.

Alle 12, ci sarà la lettura della "storica pergamena" in piazza del Comune alla presenza del sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e del presidente della Società della Miseria, Piero Sarti. E nel pomeriggio via agli assaggi di polenta dolce con aringhe e baccalà secondo la tradizione. Nel pomeriggio sarà la volta delle esibizioni dei gruppi storici ospiti e dell’affascinante spettacolo con i rapaci dell’Antica falconeria toscana.

L’origine della festa risale all’antica commemorazione dei Conti Bardi quando, in seguito al saccheggio delle truppe spagnole nel 1512, sfamarono il popolo il Vernio usando appunto la farina dolce che era nei loro depositi. Mentre stasera alle 21, nel palazzo Buonamici a Prato, saranno presentati ufficialmente in Provincia, i Miserini, una rielaborazione degli zuccherini, biscotti tipici della Alta Valbisenzio, con la farina di castagna, da un’idea di Nello Giuliani, volontario dell’associazione Società della Miseria e sarà svelato in anteprima l’ultimo costume storico realizzato da Marcella Giugni. Interverrà per l’occasione anche Arianna Sarti, storica del Museo del Tessuto.