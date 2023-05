Festa della Mamma a Prato, torna "MAMIday": le iniziative in programma

Prato, 5 maggio 2023 - Il 14 maggio si celebra la festa della mamma e per l'occasione a Prato si terrà “MAMIday”, l'evento - giunto alla sua 12esima edizione - promosso dalla Fondazione AMI Prato e dall’ASL Toscana Centro, con il patrocinio della Provincia e del Comune, e in collaborazione con tante realtà del territorio: Associazione Iemig, Misericordia, Pubblica assistenza, Croce d’oro, Croce rossa, Gispi, Le storie della Mippa, Soccorso Clown, Mamma che info, Io bimbo, Le Nuvole di Lisa, Rebalance, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Paracadutisti “Nembo”, Carabinieri della Biodiversità, Prato Aiuta Prato, Arte Auto Prato, Giuntini, Mukki.

A chi è rivolto l'evento

In calendario è prevista per sabato 13 una serie di iniziative che andranno in scena presso l'Ospedale Santo Stefano, fra incontri, laboratori, attività creative, alle quali possono partecipare le donne in gravidanza, le neo famiglie con bambini neonati e con bimbi più grandi fino a 10 anni. E' richiesta una donazione libera a favore dei progetti dell’Area Materno Infantile dell’Ospedale per supportare l’aggiornamento delle attrezzature sanitarie, migliorare l’accoglienza degli ambienti e progettare azioni specifiche per bambini, ragazzi e famiglie. Alcune attività richiedono la prenotazione.

Il programma

Per le donne in gravidanza, dalle 10 alle 11 si tiene "Ginnastica – yoga per corpo e mente" (con prenotazione), dalle 11 alle 12 "Divento Mamma: I bonus" (con prenotazione) e dalle 10 alle 13 "Colora il pancione" (senza prenotazione). Per i genitori con bambini di età fino ai 12 mesi, ecco invece dalle 10 alle 11 "Massaggio neonatale (bambini 2-6 mesi)" (con prenotazione) e dalle 11 alle 12 "Yoga genitore-bambino (bambini 0-12 mesi)" (con prenotazione). Ai bambini da 3 anni in su sono dedicati dalle 10 alle 11 "a CAAccia di storie, leggere tutti dappertutto" (con prenotazione), dalle 11 alle 12 "Nuvole di stoffa" (con prenotazione) e "Lettura in movimento" (con prenotazione). Dalle 9:30 alle 13, per tutta la durata dell’evento, sarà possibile provare le seguenti attività, senza prenotazione: “AMIci libri”, Prova il rugby, Scopriamo insieme cosa fanno i Carabinieri Forestali, Oggi sono un pompiere, Scopriamo i mezzi della Polizia di Stato, Oggi sono un militare, Sali in moto con noi: conosciamo insieme la Moto Terapia, Gran Premio dei Piccoli, Clown terapia per tutti. Per tutti, bambini e adulti, ecco SOCCORRAMI: difendiamo la città dalle emergenze, dalle 9:30 alle 13. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://amiprato.it/mami-day-2/.

Francesco Bocchini