Festa della Liberazione fra musica e memoria

Liberazione fra memoria e musica a Poggio a Caiano. Martedì 25 aprile la mattina ci sarà la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti (ore 10 a Poggetto e 11,15 in piazza Riconciliazione). Nel pomeriggio ci sarà il "cammino della Costituzione": si parte alle 14,30 dal parco del Bargo con arrivo alle 16 in piazza della chiesa di Bonistallo dove ci sarà la consegna della Costituzione ai diciottenni. A seguire concerto "La libertà fra ieri e oggi", organizzato dall’associazione Omega con il contributo del Comune. In caso di pioggia sarà all’interno dell’oratorio. Durante il concerto, che non sarà solo musica strumentale, si potranno ascoltare le voci di Deborah Castellucci e quella del tenore Maurizio Marchini, suoneranno i pianisti Lorenzo Maria Scultetus e Valerio Nardi, e il quartetto d’archi di Omega: Cito Ancrea e Martselina Davitaya (violini), Salvatore Randazzo (viola), Amelia Sharp (violoncello). Direttore del concerto è il maestro Alan Freiles. I brani spazieranno dai più famosi di Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, John Lennon ma anche Va pensiero, Oltre il ponte, O surdato ‘nnammurato, e tanti altri. Per finire, un inno federalista europeo di Michele Lizzi e il Nessun dorma dalla Turandot di Puccini. Ingresso libero. A Carmignano la mattina (ore 10) deposizione di fiori al Cippo dei partigiani posto all’interno del cimitero di via Marcignano e poi corteo fino a piazza Matteotti con la Filarmonica Verdi di Bacchereto. Qui ci sarà la deposizione della corona di alloro all’epigrafe commemorativa, il saluto del sindaco Edoardo Prestanti e i consiglieri del consiglio comunale dei ragazzi leggeranno la Costituzione. Chiusura con interventi del presidente Anpi di Carmignano David Desideri e del professor Stefano Oliviero dell’Università di Firenze