Festa della donna, letture e spettacoli. Si comincia al circolo con un aperitivo

Festa della donna fra letture, spettacoli, ricordi e commedie. Tanti appuntamenti a Carmignano a partire dall’8 marzo in poi per celebrare la donna. Si comincia venerdì 8 (alle 18,45) al circolo Arci 11 Giugno con "Universo donna" un aperitivo poetico e letture speciali a cura di Cgil Spi Lega Intercomunale Poggio a Caiano e Carmignano Coordinamento donne. La mattina il museo archeologico di Artimino sarà ad ingresso gratuito per tutte le donne dalle 9,30 alle 13,30. Sabato 9 marzo (15,45) in biblioteca a Seano si parlerà di Anna Banti, uno sguardo su una delle figure femminili fiorentine che hanno segnato il panorama letterario italiano, con un "ospite" d’eccezione, il busto in gesso della scrittrice realizzato da Quinto Martini, proveniente dalla casa studio del maestro. Interverranno: Benedetta Montagni, Editor Mondadori e Lucia Minunno direttrice del Museo diffuso Quinto Martini di Seano. Alle 21 allo Spazio teatrale Pandora a Seano ci sarà la commedia "Invito all’amore" di Tommaso Auzzi, con Oscar Soressi The, tisane e pasticcini al termine. L’iniziativa è a cura dell’associazione culturale Pandora e ingresso ad offerta libera. Domenica 10 marzo (alle 16,15) al teatro di Comeana consegna del premio "Volti di donna" quest’anno dedicato al tema "Donne e Ristorazione" a Carmignano. Prima della consegna del premio andrà in scena la commedia brillante in vernacolo fiorentino "Gallina vecchia" di Augusto Novelli con la compagnia Il Chiodo fisso, prenotazioni da lunedì 4 marzo 349.2661239 (solo WhatsApp).

Le iniziative in rosa si chiuderanno sabato 16 e domenica 17 marzo (dalle 9 alle 19) con l’edizione primaverile di "Io creo" alle ex Cantine Niccolini, la mostra-mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile con bijoux, ricami, decorazioni floreali, riciclo e creazioni con la stoffa, pittura e ceramica a cura della Pro Loco Carmignano. E sabato 16, per festeggiare il 10° anniversario di Io Creo, la Pro Loco di Fucecchio realizzerà "L’infiorata" sulla piazzetta davanti al Comune.

M. Serena Quercioli