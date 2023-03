Festa della donna alla Casa del Popolo lo spettacolo "Gaia"

Doppio appuntamento per celebrare la Festa delle Donne, l’8 marzo, a Vaiano: nel pomeriggio, alle 17, per i più giovani la bibliteca comunale Basaglia in via Mazzini presenta "Possiamo fare tutto!" con storie e laboratori di lettura per bambini fino ai 9 anni (accompagnati da un adulto). Per informazioni chiamare lo 0574 942479 o inviare una mail a [email protected] Alle 21 poi alla Casa del Popolo di Vaiano, in via Braga 8991, ci sarà "Gaia, un dialogo con mia mamma", spettacolo dedicato a tutte le mamme, ricordandoci il loro ruolo di generatrici, protettrici ma soprattutto di donne. Tratto da "Fondazione e terra di Isaac Asimov", è uno spettacolo di e con Stefano Luci con musica e ricerca sonora di Max Peri. Per questo spettacolo è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0574 989136 o scrivendo alla mail [email protected]