Festa del panino e Prato di cioccolato: scopri l'evento a Prato!

Oggi dalle 12 a mezzanotte ultimo giorno di Panino’s Love nei giardini di Sant’Orsola: panini davvero per tutti i gusti, anche vegetariani e gluten free, ispirati alla tradizione toscana oppure stravaganti (ci sono anche giochi per bambini). In piazza Duomo c’è Un Prato di cioccolato, la dolce kermesse dedicata al buon cioccolato artigianale e alla solidarietà giunta alla sua dodicesima edizione. Sono tante le specialità da gustare e non mancheranno laboratori, show cooking e degustazioni. Sempre in centro storico l’associazione Mercatini indipendenti ha organizzato oggi per tutto il giorno nell’area pedonale di piazza Mercatale Mercatale viva, la mostra del mercato dedicata al collezionismo, al vintage e al piccolo antiquariato. Sempre oggi, ma soltanto per la mattina, si rinnova l’appuntamento con Pianeta Verde, ovvero il mercato bio di filiera corta e dell’economia circolare, nell’area all’aperto del Cinema Terminale in via Carbonaia. Infine, oggi è in programma una manifestazione ricreativa organizzata da Cisl Ambulanti in piazza San Francesco che durerà per tutta la giornata, con la presenza di 32 operatori ambulanti di cui 5 alimentari.