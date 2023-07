Festa de l’Unità: arriva il segretario Fossi

Alla festa de l’Unità è il giorno del segretario regionale Emiliano Fossi. Salirà sul palco del Parco della Pace di Montemurlo intorno all 21, insieme al leader pratese del partito Marco Biagioni. Sarà l’occasione di fare il punto su molte questioni e di rispondere alle domande dei simpatizzanti. Dalle 18.30, è invece in programma il dibattitio "Uscire dalla marginalità: un reddito per tutti", con gli interventi di Andrea Fumagalli, professore di economia politica all’università di Pavia e vicepresidente di Bin Italia, Gianni Mura, presidente cooperativa sociale Alice, Francesca Fanti e Francesco Volpi dell’Osservatorio Antigone Toscana, Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto all’Università di Firenze. Saranno tre giorni intensi per il Pd pratese, visto che sul palco della Festa arriveranno la segretaria nazionale Elly Schlein (mercoledì sera) e il leader di Azione Carlo Calenda (domani sera). Infine, c’è da ricordare che la festa apre tutti i giorni alle 18.30 con ristorante toscano, pizzeria e il bar dei Giovani Dem. Info: 379 2824230.