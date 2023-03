Festa con giochi e magie al circolo di Cafaggio I fumetti in Lazzerini

Tra le iniziative per bambini in programma domani da ricordare la festa organizzata per domani dal Circolo Arci di Cafaggio in via del Ferro: dalle 15,30 fino alle 19 sono previsti giochi, magie, animazione e merenda per grandi e piccini. Sempre domani alle 16 secondo appuntamento del ciclo Fumetti in biblioteca: alla scoperta di storie e personaggi dei fumetti con letture e laboratori per bambini da 8 a 11 anni, a cura dell’Associazione Araba Felice. In programma una lettura animata dal libro "Ariol. Un piccolo asino come te e me" e successivo laboratorio di fumetto. Ariol è un asinello azzurro con gli occhiali che vive in periferia con il suo papà e la sua mamma. Il suo migliore amico è un maiale ed è innamorato di una compagna di classe... Sempre in Lazzerini da ricordare anche l’appuntamento di martedì 7 marzo alle 17.30 con Una poltrona per 2 maestre: Giada e Francesca, maestre di asilo nido con tanta passione per gli albi illustrati, il martedì pomeriggio propongono letture ad alta voce per bambini da 2 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Specificare: data e titolo dell’incontro, nome e cognome di accompagnatore e bambino, numero telefonico.