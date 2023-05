Festa birra a Iolo Si parte domani Sul palco Suzy Q

Inizia domani a Iolo il Birra + Festival: diciotto giorni di concerti e spettacoli a ingresso gratuito, a partire dalle 19, accompagnati da street food, ovviamente la birra, mercatini e giostre per il divertimento dei più piccoli. Fino al 18 giugno nell’area del campo sportivo Chersoni a Iolo tutte le sere concerti o spettacoli pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pubblico. Si parte domani con l’esibizione dei Suzy Q, a cui il giorno dopo farà seguito lo show de La Combriccola del Blasco, ormai appuntamento tradizionale per i pratesi. Il primo weekend di rassegna proseguirà sabato con lo spettacolo live di Alessandro Paci, mentre domenica 4 giugno sarà la volta della tribute band di De André ‘Via del Campo’. Lunedì 5 giugno ci sarà l’esibizione de L’ottava nota, martedì sarà il turno del Madferit Oasis Band Tribute, e mercoledì spazio alla danza col ‘Baila che ti passa’. Giovedì 8 giugno toccherà agli High Pigs e venerdì 9 alla festa di fine delle scuole con iPork by Nero Paco. Il secondo fine settimana del Birra + Festival vedrà a Prato il concerto dei Cugini di Campagna sabato 10, e dei Five Roses (la tribute band dei Guns N’ Roses) domenica.